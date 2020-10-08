Son dakika haberleri! 5 yaşındaki Suriyeli Hane'nin 'yüzü', Türkiye'de gülecek - Son Dakika

SURİYE'deki iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu yüzü ve vücudu yanan Hane Amadin Dimo (5), 2 yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Şu ana kadar yüzüyle ilgili çok sayıda operasyon yapılan Dimo'nun, sosyal yaşama adapte olabilmesi için 7-8 operasyon daha geçireceği kaydedildi.

Suriyeli 3 çocuk annesi Fatma Mansur Dimo, 4 yıl önce Beşşar Esed rejiminin Halep'e düzenlediği saldırıda kullanılan bombaların evlerine isabet etmesi sonrasında yangın çıktığını, evlerinin yıkılıp, çocuklarının yaralandığını anlattı. Saldırıda birçok yakınını kaybettiğini kaydeden Fatma Mansur Dimo, yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan kızı Hane Amadin Dimo, diğer çocukları ve eşi Nefe Amar Dimo ile birlikte Halep'ten daha güvenli gördükleri El Bab'a taşındıklarını aktardı.

Yüzü tanınamayacak haldeki kızının Suriye'de tedavi olmasının mümkün olmadığını anlayınca arayışa girdiklerini, bu sırada İstanbul 'dan bir hayırseverin Hane Amadin Dimo'nun tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde olabileceğini bildirmesiyle sevindiklerini söyleyen Fatma Mansur Dimo, 2 yıl önce Antalya 'ya gelip tedaviye başladıklarını anlattı. Türkiye 'ye ve kızının tedavisinde yardımcı olanlara teşekkür eden Fatma Mansur Dimo, Prof. Dr. Ömer Özkan 'ın kızını yaklaşık 2 yıldır tedavi ettiğini, henüz bitmeyen ameliyatları olduğunu kaydetti.'DAHA 7-8'DEN FAZLA OPERASYON VAR'Prof. Dr. Ömer Özkan, Suriye'deki savaş mağdurlarından biri olan Hane Amadin Dimo'nun sosyal yaşama adapte olabilmesi için yaklaşık 1.5- 2 yıldır çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aslına bakarsanız ağır derecede deforme, tüm vücudu yanmış, herhangi bir yerine doku nakli mümkün olmayan bir hastamızdı. Bu çocuklara bakarsanız yüz nakli için endikasyonları var ama çocuklarda takibi zor, ilerleyen dönemde ilaç almaları kolay olmayabilir. Mümkün olduğunca kendi dokularından yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı alandaki sağlıklı dokuları genişleterek vücuduna mikrocerrahi yöntemlerle naklederek yaşamını idame ettirmesine çalışıyoruz. Birkaç revizyon daha planlıyoruz. Toplum içerisine çıkabilecek, sosyal yaşama adapte olabilecek bir şekilde hayata devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu hale gelmesi 2 yıl sürdü. Daha 7'den fazla operasyon var. Bu şekilde maalesef çok sayıda çocuk var. Türkiye de elinden geldiğince bu çocuklara yardımcı olmaya çalışıyor. Bu çocuğumuza 'Artık yeter tatmin olduk, istediğimiz gibi oldu' diyene kadar operasyonlar sürecek. Belki de yetişkin hale geldiğinde 'Bu bana yeterli' diyene kadar devam ederiz. Aile El Bab'da yaşıyor, izinli olarak gelip tedavisini yaptırıyorlar. İlk aşamada bir hayırsever tedavisini takip etti, sonrasında da tedaviyi biz üslendik, üzerimize düşeni yaptık."