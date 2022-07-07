Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

07.07.2022 16:59
Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri... Samsun'un Bafra ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan O.A.'yı Kavakpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bafra Adliyesi'ne çıkarılan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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