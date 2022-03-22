50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu

22.03.2022 09:01

Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı.

Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Vatandaşlardan birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir'de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor. Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu

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Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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