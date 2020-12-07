Son dakika haberleri: 50 yıllık evli çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi - Son Dakika

DİYARAKIR'da yaşayan Şeyhmus Baysal (71) koronavirüs tedavisi gördüğü Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde 2 gün önce hayatını kaybetti. Aynı hastanede kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olan 50 yıllık eşi Emine Baysal (70) da kocasından 4 saat sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baysal çifti memleketlerinde yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır'da yaşayan Şeyhmus Baysal bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'ne alınan Baysal'ın eşi Emine Baysal da kalp rahatsızlığı nedeniyle aynı hastanenin yoğun bakımında tedaviye aldı. Şeyhmus Baysal, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 saat sonra eşi Emine Baysal da yaşamını yitirdi. Çift vasiyetleri üzerine memleketleri Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultanköy Mahallesi'nde toprağa verildi.