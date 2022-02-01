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Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

01.02.2022 10:22
Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesinde faaliyet gösteren işletmenin önünden yaklaşık olarak 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınması ile ilgili 7'nci JASAT ekipleri tarafından...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesinde faaliyet gösteren işletmenin önünden yaklaşık olarak 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınması ile ilgili 7'nci JASAT ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlığı M.Y. (32), E.E. (25) ve H.K.'nin (31) gerçekleştirdiği tespit edildi. 3 şahıs, Cumhuriyet savcısının talimatının ardından gözaltına alındı. - ANTALYA

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Antalya, Alanya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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