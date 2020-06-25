Son dakika haberleri... 500 metreden uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atladı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Sekiler köyünde ormanlık alanda kesim yapan F.U. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan çıkan traktör yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanarak hurdaya döndü. Kazada sürücü, devrilen traktörün üzerinden son anda atlayarak canını zor kurtardı. 500 metre uçuruma yuvarlanan traktör, çekici marifetiyle bulunduğu yerden güçlükle çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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