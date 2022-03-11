Son dakika haberleri... 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

11.03.2022 09:54
Son dakika haberleri... 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde yaşayan 51 yaşındaki Yeter Akgül, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde yaşayan 51 yaşındaki Yeter Akgül, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Yeter Akgül Nebioğlu beldesi Bayrambeyoğlu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşıyordu. Bir süredir Akgül'den haber almayan komşuları, evin önüne geldi. Tüm çabalarına rağmen eve giremeyen komşular, durumu jandarma ve 112 Acil Servisi arayarak haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akgül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akgül'ün ölüm sebebinin sobadan sızan karbonmonoksit gazına uzun süre maruz kalmak olduğu tahmin ediliyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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