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Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

11.12.2021 10:41
Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Son dakika haberleri: Elazığ'da iki ev ve bir otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Elazığ'da iki ev ve bir otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 55 ayrı suçtan sabıkaları olan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde iki ev ve bir otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Olaylarla ilgili geniş kapsamlı operasyon başlatan ekipler, zanlıların U.A.(42), S.D.(28) ve E.K.(27) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheliler, U.A., S.D., ve E.K.'nın 55 ayrı suçtan sabıkalarının olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı
Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı
Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı
Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 55 suç kaydından aranan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika


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