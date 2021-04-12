SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı - Son Dakika

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı

12.04.2021 15:45

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandıGökhan HEBEPÇİ - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Turkish Airlines Konya-Konya etabı ikinci ayağını 3.17.30'luk derecesi ile Mark Cavendish kazandı.

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı

Gökhan HEBEPÇİ - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA) - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Turkish Airlines Konya-Konya etabı ikinci ayağını 3.17.30'luk derecesi ile Mark Cavendish kazandı.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Turkish Airlines Konya-Konya etabının ikinci ayağı koşuldu. 144.9 kilometrelik Konya-Konya etabının ikinci ayağında Quick Step takımından Mark Cavendish 3.17.30'luk derecesi ile 1'inci oldu. Ünlü İngiliz sprinter bu başarısı ile Türkiye'deki 8'inci zaferine de imza atmış oldu. Etabın ikinciliğini Alpecin takımından Jasper Phılıpsen, üçüncülüğü de Israel Up Natıon takımından Andre Greipel elde etti.

NÖTR STARTTA KAZA OLDU

Yeşil - Kırmızı - Beyaz ve Turkuaz mayoyu bu etapta giyecek sporculara tişörtleri giydirildikten sonra saat 11.15'te Mevlana kapısından verilen (Nötr) startla mücadele başlarken henüz ilk kilometrelerde meydana gelen kaza nedeniyle gerçek startın verilmesi gecikmeli olarak gerçekleşti. Bardiani takımından Umberto Marengo, Caja Rural takımından Josu Azpilikueta Etxeberia ve Novo Nordisk takımından David Riba Lozano kazanın içerisinde yer alan sporcular oldu. Etaba Genel Ferdi Klasman birincisi olarak başlayan Rally Cyling takımından Arvid de Kleijn Salcano sponsorluğundaki yeşil mayoyu; Abloc takımından Ivar Slik, Turkish Airlines sponsorluğundaki kırmızı mayoyu; Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı sponsorluğundaki (TGA) Türkiye Güzellikleri adı altındaki beyaz mayoyu Bingoal Pauwels Sauces takımından Sean Debie giydi.

Gerçek startın verilmesinden sonra panoya imza atıp etaba katılmaya hak kazanan 170 sporcu 144.9 kilometrelik mücadele için pedal bastı. Starttan bir süre sonra sekiz sporcudan oluşan bir kaçış grubu Peloton (ana grup) oluşturdu ve arayı 1 dakika kadar açtı. Dünkü yarışta beklenen etap klasmanında yer alamayan ünlü sprinterlerden Quick Step takımından Mark Cavendish ile Israel Start-Up Nation takımından Andre Greipel de bu etapta yarışta yer aldı. Artyom Zakharov, Samuele Zoccarato, Juan Antonio Lopez Cozar, Josu Etxeberia, Meindert Weulink, Szymon Tracz, Vitaly Buts ve Alfredo Ulises Castillo kaçış grubunu oluşturan isimlerdi.

VITALY BUTS'TAN BÜYÜK HAMLE

Etabın kaçış grubunda yer alan Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts 24.1, 68.6 kilometrelerde gerçekleşen Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki tırmanış prim kapısını geçerek 9 puana ulaşırken 300 Euro'nun sahibi oldu ve 9 puanla sıralamada 1'inciliğe ulaştı. Böylelikle Buts yarınki Beyşehir - Alanya etabında şimdiden kırmızı mayoyu giymeye hak kazandı. Bu arada öndeki kaçış grubu da arayı 1 dakika 40 saniye kadar açtı.

SPRİNT PRİMİ ZAKHAROV'UN

Etabın 108.5'inci kilometresinde gerçekleşen Salcano sponsorluğundaki sprint primini Astana takımından Artyom Zakharov alırken bu sporcu 150 Euro'nun da sahibi oldu. 2'nciliği Nippo-Provence takımından Szymon Tracz (100 Euro), 3'üncülüğü de Salcano Sakarya'dan Vitaly Buts (80 Euro) elde etti. Böylece Buts, bu etapta 380 Euro'yu almaya hak kazandı.

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mark Cavendish, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı - Son Dakika Spor


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