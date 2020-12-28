Son dakika haberleri | 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika haberleri | 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

28.12.2020 05:13
Son dakika haberleri | 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor. Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncüsü bu hafta gerçekleşti. Bu kapsamda, 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamanın bitmesinin ardından 15 Temmuz Köprüsü, D-100 Karayolu'nda hareketlilik başladı. Galata Köprüsü'ne de balıkçıların geldiği görüldü.

Görüntü dökümü:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polislerin denetimleri bitirmesi toplanması

-Kısıtlama sonrası trafiğe çıkan araçlar

-D-100 Karayolu'nda trafikten görüntü

-Galata Köprüsü'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler


İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI - Son Dakika


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