Son dakika haberleri | 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

01.03.2021 07:45

Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüdeki intihar girişimi de trafiğin artmasına  neden oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu  uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Köprüde avrupadan Anadolu geçişte bir kişinin intihar girişimide trafik yoğunluğunu arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu  saat 07.35  itibariyle yüzde  50'yi gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cengiz Çoban, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı
19:45 İşte maliyeti! Galatasaray Cedric Bakambu'yu resmen açıkladı
19:25 İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu arasında gerilimli toplantı
19:24 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm
19:21 CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan kendisine, "Ahlaksızsın" diyen belediye başkanına sert yanıt
19:20 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm
19:21 Drogba'nın Zaha'yı ikna ettiği iddia edildi
19:17 Ne Erden Timur ne Dursun Özbek! Zaha'yı bakın kim ikna etmiş
18:55 Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
18:51 MİT koordinasyonunda nokta operasyon! 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 20:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement