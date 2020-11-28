Son dakika haberleri! 6 bakan TOBB üyeleriyle bir araya geliyor (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri! 6 bakan TOBB üyeleriyle bir araya geliyor (1)
28.11.2020 10:35
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
İstanbul DHA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti. Bakanlar Elvan ve Gül, dün de TÜSİAD üyeleriyle biraraya gelmişti.Toplantıların, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla süreceği öğrenildi.
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