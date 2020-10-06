Son dakika haberleri: 6 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA 1. TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ

21 kulübün bu dönemde aldığı ve yollarını ayırdığı isimlerin listesi abonelerimize geçilecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.00 Almanya ile deplasmanda yarın özel maçta karşı karşıya gelecek Ay-yıldızlılar yola çıkacak.20.30 Şenol Güneş ve 1 futbolcu Köln Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.21.00 A Milliler hazırlıklarını tamamlayacak.

- UEFA Uluslar Ligi'nde sırasıyla Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçlar öncesi son hazırlık maçını yarın Almanya ile oynayacak. 7 Ekim Çarşamba günü Köln Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak Almanya - Türkiye mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak. Maçın oynanacağı Köln Rhein Energie Stadyumu'ndan görüntüler abonelerimize geçilecek.ÜMİT MİLLİ TAKIM17.30 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile 13 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım ilk antrenmanını yapacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BEŞİKTAŞ-Takım izinliGALATASARAY-Takım izinliFENERBAHÇE-Takım izinliTRABZONSPOR-Takım izinli