Son dakika haberleri! 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

06.07.2022 14:47
Son dakika haberleri! 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK operasyonunda son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J- SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4'e yükselmiştir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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