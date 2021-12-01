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Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha - Son Dakika

Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha

01.12.2021 16:57
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha

Bir son dakika haberine göre BURSA'da, sahte içkiden 6 kişinin ölümüyle ilgili, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, sahte içkiden 6 kişinin ölümüyle ilgili, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Mesut Güler'in tahliyesine karar verilirken, duruşma ertelendi.

Kentte geçen yıl aralık ayında içki içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mümin Ayyıldız, Kenan Çetinkaya ve Mehmet Süpürgeci hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çorlu'dan Bursa'ya metil alkolü gönderdiği öne sürülen Muhammet Haksever, Bursa'da sahte içki üretip satan Uğur Kökkoparan, tekel bayisinde sahte içki üretip burada satan Birkan Başak, Kökkoparan'dan aldıkları sahte içkiyi başkalarına satan Erhan Okumuşoğlu, Mesut Güler ve Kemal Bahçeci gözaltına alındı. Şüphelilerden Bahçeci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.TAHLİYE VE BERAAT TALEBİ

Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında 'olası kast ile adam öldürme' suçundan haklarında 2 ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan ilk duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erhan Okumuşoğlu ve Birkan Başak'ın tahliyesine karar verdi. Davayla ilgili yargılamaya bugün de devam edildi. Tarafların avukatları ile tutuksuz sanıklar Kemal Bahçeci, Erhan Okumuşoğlu, Birkan Başak ile ölenlerin yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Güler, Uğur Kökkoparan ve Muhammed Haksever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan tutuklu sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkemede, ölenlerin yakınları ise sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanıklardan Mesut Güler'in tahliyesine karar verdi.


Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha

Çekirge Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Mesut Güler, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha - Son Dakika
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