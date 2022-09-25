Son dakika haberleri | 6'NCI KATTAKİ HAVALANDIRMA PENCERESİNDEN DÜŞEN GÖKHAN, ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | 6'NCI KATTAKİ HAVALANDIRMA PENCERESİNDEN DÜŞEN GÖKHAN, ÖLDÜ

25.09.2022 17:19

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7 katlı binanın 6'ncı katındaki havalandırma penceresinden düşen Gökhan Karabacak (29), hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7 katlı binanın 6'ncı katındaki havalandırma penceresinden düşen Gökhan Karabacak (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Gökhan Karabacak, bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kata çıktı. Acil çıkışların yapıldığı merdivenin havalandırma penceresinden sarkan Karabacak, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Karabacak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Karabacak'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU
Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 6'NCI KATTAKİ HAVALANDIRMA PENCERESİNDEN DÜŞEN GÖKHAN, ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:30 AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
16:04 "Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir
16:55 Ekrem İmamoğlu'ndan Musevilere bayram tebriği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 17:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 6'NCI KATTAKİ HAVALANDIRMA PENCERESİNDEN DÜŞEN GÖKHAN, ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement