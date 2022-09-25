Olay, saat 15.00 sıralarında Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Gökhan Karabacak, bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kata çıktı. Acil çıkışların yapıldığı merdivenin havalandırma penceresinden sarkan Karabacak, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Gökhan Karabacak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | 6'NCI KATTAKİ HAVALANDIRMA PENCERESİNDEN DÜŞEN GÖKHAN, ÖLDÜ - Son Dakika

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