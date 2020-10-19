Son dakika haberleri! 6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika

MERSİN'de, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mehmet E.'nin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada Mehmet E.'nin il merkezinde saklandığı ev tespit edilerek belirlenen adrese operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet E.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.