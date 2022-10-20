Son Dakika | Kocasını öldüren 76 yaşındaki kadına 16 yıl 8 ay ev hapsi - Son Dakika
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Son Dakika | Kocasını öldüren 76 yaşındaki kadına 16 yıl 8 ay ev hapsi

20.10.2022 16:18
Son Dakika | Kocasını öldüren 76 yaşındaki kadına 16 yıl 8 ay ev hapsi

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'e (76), 16 yıl 8 ay ev hapsi cezası verildi.

ANKARA'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'e (76), 16 yıl 8 ay ev hapsi cezası verildi.

Mamak ilçesine bağlı Bahçelerüstü Mahallesi'nde, geçen yıl ocak ayında Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Akgün ve avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akgün, "Ben zarar vermedim" dedi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, Akgün'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Akgün'ün cezası daha sonra eylemi 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi. Ayrıca sanığın yaşı, sağlık sorunu ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Sanık hakkında ceza süresi boyunca 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: DHA
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Ahmet Akgün, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kocasını öldüren 76 yaşındaki kadına 16 yıl 8 ay ev hapsi - Son Dakika

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