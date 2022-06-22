Son dakika haberleri! 61 göçmenin öldüğü tekne faciasındaki sanıklara 61 kez cezalandırma isteği - Son Dakika
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Son dakika haberleri! 61 göçmenin öldüğü tekne faciasındaki sanıklara 61 kez cezalandırma isteği

22.06.2022 17:52
Son dakika haberleri! 61 göçmenin öldüğü tekne faciasındaki sanıklara 61 kez cezalandırma isteği

Son dakika haber... Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan tüm sanıkların 61 kez cezalandırılmasını istedi.

Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan tüm sanıkların 61 kez cezalandırılmasını istedi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 9'uncu duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık ve müdafi avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya SEGBİS ile katılan ve 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dava dosyasında yer alan tüm sanıkların 61 kez 'olası kastla adam öldürmek' ve 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Tekne kaptanlarından olan, ölü ya da sağ olarak bulunamayan Servet Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğunu belirten savcı; halen cesedine ulaşılamadığı, sanık hakkında yakalama kararının infaz edilmediği ve sanığın savunmasının alınamadığı gerekçesiyle diğer sanıklar hakkındaki kovuşturmanın sürüncemede kalmaması için dosyanın ayrılmasını istedi.

Medeni Akbaş'ın avukatı Şahin Cangüleç de, müvekkilinin meydana gelen ölümden sorumlu olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise davanın tek tutuklu sanığı Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Ekim tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenlerden Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapılmıştı. Ardından batan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş isimli tekne kaptanı, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarmaya götürülmüştü. Burada tekne kaptanı Medeni Akbaş'ın verdiği bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde tespit edilmişti. Jandarma ekiplerince ROV cihazıyla tespit edilerek görüntülenen teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi kancalama yöntemiyle sudan çıkarılmıştı. - VAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 61 göçmenin öldüğü tekne faciasındaki sanıklara 61 kez cezalandırma isteği - Son Dakika

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