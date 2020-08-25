Son dakika haberleri: 63 saatlik kamera incelemesi ile yankesici yakalandı - Son Dakika

Malatya dahil 3 ilde hırsızlık ve yankesicilik yapan zanlı 63 saatlik kamera incelemesi sonucunda yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 40 farklı noktada bulunan 63 saatlik kamera incelemesi ve kapsamlı saha çalışmalar neticesinde, 5 olayın da failinin M. A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucunda polis ekiplerince yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

M. A. isimli zanlının, Malatya Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesinde meydana gelen yankesicilik olayında 750 TL paranın çalınması, Dabakhane Mahallesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayında 3 bin TL nakit para, 200 Dolar, 100 Euro, 8 bin TL değerinde senetlerin çalınması, Saray mahallesi Aile Sağlık Merkezinde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayında 180 TL nakit para, 2 çeyrek altının çalınması, Siirt ilinde yankesicilik olayı ve Elazığ ilinde açıktan hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. - MALATYA