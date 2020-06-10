Son dakika haberleri: 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun - Son Dakika

Dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar

Yaşlıların banka ve PTT önünde beklemesi

Vatandaşlardan 66 yaşındaki Hasan Özcan'ın konuşması

Vatandaşlardan 75 yaşındaki Sakıp Kutluata'nın konuşması - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetildiği ilk gün dışarı çıkarak, kamu kurumları, bankalardaki işlerini gördü, market ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

İl sakinlerinden 66 yaşındaki Hasan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde genelde evde kaldığını ve dışarıdaki işlerinde dost ile akrabaların yardımcı olduğunu söyledi.

Faturalarının ödemesi geldiği için dışarı çıktığını aktaran Özcan, "İhtiyaçlarımızı görmek için dışarıdayız. İşimi de görüp hemen eve gideceğim. Fazla dışarıda vakit geçirmeyi düşünmüyorum." dedi.

Sevincini dile getiren 75 yaşındaki Sakıp Kutluata da Hocalar ilçesinde yaşadığını ve kendileri için kısıtlamanın esnetilmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.