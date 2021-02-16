- 7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

- 7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 7 aylık hamile olan yabancı uyruklu kadın kocası tarafından evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey İlçesine bağlı Yeditepe Mahallesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Fatma S. 7 aylık hamileydi. Kocasının işte olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde rahatsızlanarak yere yığıldı. Verid Abdumuhammed iş dönüşü eve geldiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan müdahalede Fatma S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kaldırıldığı adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

7 aylık hamile 2 çocuk annesi Fatma S'nin kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.