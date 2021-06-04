Üye Girişi
Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor

04.06.2021 01:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor Adana'da hemşire eşini 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim' diyerek 7 yerinden bıçaklayan sanığa 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi Dilek hemşire kendisini bıçaklayan eşinden 1 yıldır boşanamıyor Hemşire Dilek Güven: -"Hayat...

7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor

Adana'da hemşire eşini 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim' diyerek 7 yerinden bıçaklayan sanığa 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi

Dilek hemşire kendisini bıçaklayan eşinden 1 yıldır boşanamıyor

Hemşire Dilek Güven:

-"Hayat kurtardığım ellerimi kullanamıyorum"

-"Herkes ölür demişti ama dualar kabul oldu"

ADANA - Adana'da hemşire eşini 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim' diyerekten 7 yerinden bıçaklayan adama 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Kendisini bıçaklayan eşinden 1 yıldır boşanamayan Dilek hemşire, boşanmak istiyor.

İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi hemşire Dilek Güven (41), 8 sene önce halı sahada işçi olarak çalışan Hüseyin Güven ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu.

İddiaya göre, Hüseyin Güven, geçen yıl Ramazan ayında Dilek Güven'in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızını sahura kalkmadığı için bıçak çekip tehditler savurdu.

Bunun üzerine Dilek Güven kızını alarak babasının evine götürdü ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için genç kadın evine tekrardan dönmek zorunda kaldı. Çift, önceki evlilikten olan çocuk yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Bunun üzerine de Dilek Güven çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi. Geçen sene 16 Mayıs'ta ise Dilek Güven sabah nöbetten geldikten sonra korona virüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti.

"Eşini 'sen toprağa, ben cezaevine gireceğim' diyerek bıçakladı"

Gün içinde eşiyle tartışan kadın yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Güven, mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 kere bıçakladı. Bıçaklarken de genç kadına 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim. Sevdin mi Dilek' diye soran adam, daha sonra eşini komşularının arabasıyla hastaneye götürdü.

Eşini hastaneye götürdüğü sırada ise Güven, eşine 'Ben sana yapma demedim mi? Niye kendini bıçakladın' diyerek konuştu. Özel bir hastanede yaklaşık 1 ay boyunca tedavi gören genç kadın hayata tutundu. Hüseyin Güven ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Güven'e kasten yaralama suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Dilek Güven'in avukatı cezayı az bularak, Hüseyin Güven'in avukatı ise cezayı çok bularak davayı istinafa taşıdı.

Dilek Güven ise dava sürerken Hüseyin Güven'den boşanmak için 7. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Geçen 27 Mayıs tarihinde davanın ikinci celsesi görüldü ancak çift boşanamadı.

"Kızım sahura kalkmadığı için bıçak çekip tehditler savurdu"

İhlas Haber Ajansı'na yaşadığı dehşeti anlatan Dilek Güven, "Bundan tam 1 yıl önce eşim tarafından 7 yerimden bıçaklandım. Kendi kendime yaptığımı, evimi terk ettiğimi söyledi. Mahkemede namusuma iftira attı, leke sürdü. Ağır yaralandığım olayda evlatlarım için yaşama tutundum. Gerçekleri söyleyebilme imkanım oldu. Ayrılma sebebim ise ilk eşimden olan 13 yaşındaki kızım sahura kalkmadığı için bıçak çekip tehditler savurdu. Ben bu olayı kaldıramadım. Kızımı babamın evine götürdüm ama 2 küçük çocuğum daha olduğu için evi terk edemedim. 3 hafta sonrada ondan ayrılacağımı söyleyince beni 7 yerimden bıçakladı" diye konuştu.

"Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı"

Yoğun bakım hemşiresi olarak çalışırken şuanda masa başı hemşirelik yaptığını belirten Güven, mesleğini de özlediğini söyleyerek, "6 gün yoğun bakımda 14 günde serviste 2 tane göğüs tüpüyle yaşama tutunmaya çalıştım. Mahkeme de ise beni gönüllü olarak bıçaklamaktan vazgeçtiği için, ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112'yi arayıp beni hastaneye götürdüğü için 5 yıl ceza aldı. Bunun 4 yılını yatar dediler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet savaşının içerisindeyim. Bundan 1 hafta önce de ikinci boşanma davamız görüldü ve ben yapılanları hakime hanıma anlattım ama beni boşamadı" ifadelerini kullandı.

"Cezaevinde bizi öldürme planları yapıyor"

Eşinin cezaevinden bile kendisini tehdit ettiğini söyleyen Dilek Güven, daha sonra şunları kaydetti:

"Cezaevinde bile bizi tehdit ediyor. Orada bir mahkum arkadaşına beni ve kızımı öldürme planları yaptığını söylemiş. O kişi de ağır cezaya mektup yazıp uyardı. Onun yanı sıra evime ve iş yerime de mektup yazıp rahatsız ediyor. Zaten bu kadın öldürmelerini yapan kişiler saplantılılar. Türk Milleti olarak biz savaşlarda dahi kadınlara vurmayan insanlardık ama gebe kadınlar öldürülüyor. Beni bıçakladığı bıçak yasak bıçaklardan sayılmamış.

Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor
Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor
Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor
Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor

Dilek Güven, Adana, kavga, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim Ümit Özat: Benitez yüzde 99,9 Fenerbahçe'nin hocası olacak Ümit Özat: Benitez yüzde 99,9 Fenerbahçe'nin hocası olacak Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor         
01:01
Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız         
00:16
Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı         
23:26
ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici         
23:04
Bağdat'ta korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var Bağdat'ta korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha         
21:41
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
AB harekete geçti! Yunanistan'dan Türkiye sınırındaki AB harekete geçti! Yunanistan'dan Türkiye sınırındaki "ses topu" hakkında bilgi istedi         
14:49
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 01:59:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | 7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement