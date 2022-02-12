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Son dakika haber: 73 yaşındaki şehit babası öğrenme tutkusuyla gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Son dakika haber: 73 yaşındaki şehit babası öğrenme tutkusuyla gençlere örnek oluyor

12.02.2022 10:58

Son dakika haberi... Dalaman Mesleki Eğitim Merkezi'nde Ahşap Doğrama Teknolojisi alanında 12. sınıf diploma telafi programı öğrencisi olan 73 yaşındaki Bahri Atakul, 61 yıllık meslek hayatını aldığı eğitimle taçlandırıyor.

Dalaman Mesleki Eğitim Merkezi'nde Ahşap Doğrama Teknolojisi alanında 12. sınıf diploma telafi programı öğrencisi olan 73 yaşındaki Bahri Atakul, 61 yıllık meslek hayatını aldığı eğitimle taçlandırıyor.

İlkokul eğitiminin ardından maddi yetersizlikler nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen Atakul, 12 yaşında iş hayatına atıldı. Mobilya ve ahşap doğrama ustası olarak çalışan Atakul, askerliğinin ardından ilçede kendine iş yeri açtı.

Atakul'un oğullarından Jandarma Er Hamza Atakul, 1993'te Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Evlat acısını mesleğine sarılarak hafifletmeye çalışan Atakul, iş yerinin yanması sonucu mal varlığının neredeyse tamamını kaybetti.

Maddi manevi büyük sıkıntılar yaşayan Atakul, önüne çıkan sorunları bir bir aşarak açık öğretimle ortaokulu bitirdi.

Meslek lisesine yüz yüze eğitime verilen ara nedeniyle gidemeyen Atakul, eğitimin başlamasıyla okuluna kavuştu.

Atakul, ilerleyen yaşına rağmen azmiyle ve derslere ilgisiyle öğrencilere ve çevresine örnek oluyor.

"Sanatım beni rehabilite etti"

Bahri Atakul, AA muhabirine, maddi yetersizlik nedeniyle okula gidememenin içinde bir ukde kaldığını, sanatını icra ederken okuma ve öğrenme tutkusunun hep devam ettiğini söyledi.

Oğlunun şehadetinin ardından iş yerinin yanmasıyla üst üste acılar yaşadığını anlatan Atakul, "Şehit babası olmak onur verici. O zamanlar eğer sanatım olmasaydı, bunalıma düşer ve ailemi de büyük bir buhran içine sokabilirdim. Sanatım beni rehabilite etti, mücadelede yenik düşürmedi. Eğer insanın sanatı, bir becerisi varsa ve yaptığı işi seviyorsa her türlü bunalımın üstesinde gelebilir. Tedavinin en güzeli sanattır." dedi.

Mesleki Eğitim Merkezine (MESEM) geldiğinde çok yakın bir ilgiyle karşılandığını belirten Atakul, şunları kaydetti:

"Buranın müdürü olsun, personeli olsun bana pozitif enerji verdi, kuvvet verdi ve kayıt yaptırmam için gerekli belgeler istediler. Onları anında verdim ve öğrenci oldum. MESEM'in içinde buldum kendimi. Artık aradığım yeri bulmuş oldum. Bu proje, istihdamın zorlaştığı, okuyan insanın iş bulmada zorlandığı bir dönemde gençlerin direkt mesleğe yönelmesinde, işini hakkıyla yapmasında çok iyi bir proje. Okuyan, aydınlanan insan herkese ışık saçıyor. Bundan sonra diplomanın benim için bir önemi yok ama aileme, çevreme bir ışık saçmak ve onlara danışmanlık yapmak adına okumam çok önemli. İlerde bilgisayar kursuna girmek gibi bir hevesim daha var."

"İlham kaynağı oluyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise mesleki eğitim merkezlerinin her yaşa hitap etmesinin önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelecek vizyonunda mihenk taşı olacağına inandığı meslek eğitim merkezlerinin, en az ortaokul mezunu olmak koşuluyla yaş sınırı olmaksızın herkese kapılarını sonuna kadar açtığını belirten Çay, "Bunun en güzel örneği de Dalaman Mesleki Eğitim Merkezimizin delikanlı öğrencisi 73 yaşındaki Bahri amcamız. Azmiyle, öğrenme tutkusuyla çevresine adeta ışık saçıyor, ilham kaynağı oluyor. Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini, okumanın yaşı olmadığını bir kez daha hatırlattı bizlere." dedi.

Son dakika haber: 73 yaşındaki şehit babası öğrenme tutkusuyla gençlere örnek oluyor
Son dakika haber: 73 yaşındaki şehit babası öğrenme tutkusuyla gençlere örnek oluyor
Son dakika haber: 73 yaşındaki şehit babası öğrenme tutkusuyla gençlere örnek oluyor

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Mesleki Eğitim, Jandarma, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 73 yaşındaki şehit babası öğrenme tutkusuyla gençlere örnek oluyor - Son Dakika


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