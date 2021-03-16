Son dakika haberleri... 75 okula yapılacak basketbol ve voleybol sahası kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... 75 okula yapılacak basketbol ve voleybol sahası kazandırılacak

16.03.2021 10:56
Son dakika haberleri... 75 okula yapılacak basketbol ve voleybol sahası kazandırılacak, System.String[]

Son dakika haber: Kocaeli'de "Potasız Okul Kalmasın" projesi kapsamında 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası kazandırılarak öğrencilerin spor yapma imkanları geliştirilecek.

Kocaeli'de "Potasız Okul Kalmasın" projesi kapsamında 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası kazandırılarak öğrencilerin spor yapma imkanları geliştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak. Bugüne kadar 404 okula "Potasız Okul Kalmasın" projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yapan Büyükşehir, 2021 sonu itibariyle tamamlanacak olanlarla birlikte toplamda 479 sahayı Kocaeli'ye kazandırmış olacak.

404 okula basket ve voleybol sahası kazandıran Büyükşehir 2021 yılı içerisinde 75 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak ve toplamda 479 saha tamamlanmış olacak. İş kapsamında 6 bin ton 0 aşınma asfaltı ve bin 200 ton binder asfaltı kullanılacak. Saha yapılacak zemin akrilik boya ile boyanarak basketbol potaları ve voleybol direkleri montajı yapılacak. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar üretilmesi hedeflenen proje kapsamında gerçekleştirilen ihaleye 11 firma teklif verdi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... 75 okula yapılacak basketbol ve voleybol sahası kazandırılacak
Son dakika haberleri... 75 okula yapılacak basketbol ve voleybol sahası kazandırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basketbol, voleybol, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... 75 okula yapılacak basketbol ve voleybol sahası kazandırılacak - Son Dakika Spor


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