Son dakika haberleri: 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

07.01.2021 00:53
Son dakika haberleri: 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 79 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 79 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Abdullah Y.'den (79) haber alamayan yakınları eve geldi. Abdullah Y.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Abdullah Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Abdullah Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Juventus'a evinde 3-1 mağlup olan Milan, bu sezon ilk kez yenildi ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki kaosa ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı
ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına girdi ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına girdi         
00:46
ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün         
00:37
Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı: Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı Biden'dan Trump'a Kongre baskını çağrısı: Kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı         
00:27
NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici         
23:55
ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı         
23:17
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu         
22:06
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 01:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei