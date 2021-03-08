Son dakika haberleri... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

Kars'ta GAMP Konağı Meydanı'nda polis, jandarma ve belediye ekiplerince kurulan stantta kadınlara karanfil ve maske dağıtıldı.

Kentte ayrıca Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla, "Kars'ın üreten kadınları" konulu fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Belediye bünyesinde kurulan ebruli sanatı ve kara kalem gibi çalışmalarının sergilendiği stantları gezen Öksüz, kadınlara karanfil verdi.

Türker Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanmaması gerektiğini belirterek, kadınlara yönelik şiddeti kınadı.