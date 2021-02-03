Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

03.02.2021 21:57

Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama İçişleri Bakanlığı tarafından son dönemlerde gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonel çalışmaların yapılması talimatı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu Marmaris'te de...

8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı tarafından son dönemlerde gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonel çalışmaların yapılması talimatı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu Marmaris'te de bir vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şüpheliler hakkında elde edilen deliler sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

2020 Temmuz ayında 5 ilde nitelikli dolandırıcılık iddiası ile yapılan operasyonda 17 kişi yakalanmış ve 10'u tutuklanmıştı. Operasyonun devamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu Şanlıurfa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Marmaris Adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Marmaris'te 83 yaşındaki M.R.Ö. isimli vatandaşı telefon ile arayan dolandırıcılık çetesi üyeleri 'Adınız FETÖ/PDY üyeliğine karıştı' diyerek 4 seferde 600 bin TL dolandırarak paraları başkaları adına açılmış banka hesaplarına havale etmişlerdi.

Muğla'da yaklaşık 40 kişiyi 8 milyon TL dolandıran 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi Marmaris Cumhuriyet Baş savcılığının talimatı ile operasyonun ikinci dalgasında Muğla ve Marmaris polisinin 2020 Haziran ayından bu yana süren teknik ve fiziki takibi sonrası Mersin ve Şanlıurfa'da yakalandı.

Özel ekip 7 ay iz sürdü

Dolandırıldıklarını anlayan mağdur vatandaşların başvurusu sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için sivil özel ekip kuruldu. Mağdurların adreslerinde, yol güzergahlarında iz takibi yapan ekipler, 7 aylık teknik ve fiziki takip sonrası çete üyesi oldukları düşünülen şüphelilerin adreslerine ulaştı.

Asayiş Şube Yankesicilik Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin Mersin ve Şanlıurfa illerinde olduğunu tespit ettikten sonra ilgili savcılıktan alınan talimat sonrası operasyon için harekete geçildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı operasyonda S.D., C.A., İ.H.A, A.A., H.G ve Y.U isimli şüpheliler Mersin ve Şanlıurfa illerinde belirlenen adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalanarak Muğla'ya getirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından birisi kadın toplam 6 kişi nitelikli dolandırıcılık iddiası ile Marmaris Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin daha önce de nitelikli dolandırıcılık suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden biri kadın Y.U, İ.H.A, H.G tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananlardan H.G'nin daha önce Bodrum'da dolandırıcılık suçuna karıştığı ve arandığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika


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