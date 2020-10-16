Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu - Son Dakika

Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu

16.10.2020 10:37

Son dakika genel haberi: 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu Bursa'da hafta sonu ücretsiz hamsili pilav ve mıhlama dağıtılacak Bursa'da 81 ilden gelen yöresel ürünlerin satıldığı pazar Demirtaş'ta açıldı.

81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu

Bursa'da hafta sonu ücretsiz hamsili pilav ve mıhlama dağıtılacak

BURSA - Bursa'da 81 ilden gelen yöresel ürünlerin satıldığı pazar Demirtaş'ta açıldı. 10 gün açık kalacak olan pazarda bu hafta sonu ücretsiz hamsi ve mıhlama dağıtılacak.

Memleket hasreti çekenlerin ayağına gelen yöresel ürünler çarşısı Bursa Demirtaş 20'lik Cadde'de açıldı. Kars kaşarından Manisa mesir macununa, Trabzon ekmeğinden, anzer balına, Erzurum cağ kebabından çeşitli baharatlara kadar binlerce çeşit ürünün alınabileceği çarşı 10 gün Bursalıların hizmetinde olacak. Yiyeceklerin yanı sıra kıyafetlerin de bulunduğu, deve ve midilli atları ile de çocukların eğlendirildiği çarşıda hafta sonu ücretsiz hamsi ve mıhlama dağıtılacak.

Deniz Fuarcılık Organizasyon Koordinatörü Mehmet Deniz, Türkiye'nin her yerinde bu tür yöresel çarşı etkinlikleri yaptıklarını ifade ederek, "Bursa Demirtaş'ta kültürlerin ve coğrafyaların birleşmesi için 81 ilimizi buraya topladık. Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız 81 ilin ürünlerini tanıtıp, tatma fırsatı elde edebilecekler. Bu organizasyonu Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimizin altını çizmek istiyorum" dedi.

Her gittikleri yerde Karadeniz hamsisini ücretsiz dağıttıkların belirten Deniz, "Bir gün ücretsiz hamsi, bir gün mıhlamayı dağıtırız. Bu hafta sonu da ücretsiz hamsi ve mıhlamamızı Demirtaş 20'lik Cadde'de yapacağız. Burada her gün bir etkinlik yapıyoruz. Biz diyoruz ki örneğin Gümüşhane'ye gidemeyen vatandaşımız burada ürünlerini görsün. Neden ve nasıl yapıldığını bilsin istiyoruz" diye konuştu.

Manisa'nın meşhur mesir macunu 50 yıldır üreterek satan İbrahim Dumanoğlu, "500 yıllık geleneğimiz, tarihimiz, kültürümüz olan Manisa mesir macunun tanıtımını, dağıtımını yapıyorum. Mesir macunu dünyaya mal olmuş bir üründür. 41 şifalı bitkinin karışımdan yapılan macunun faydaları saymakla bitmez. Bunu 1 yaşındaki bebekte yer 100 yaşındaki insanda yiyebilir. Kışın kuru öksürüğü bıçak gibi keser" ifadelerini kullandı.

Çarşıda dikkat mesir macunun yanı sıra 8 kilogramlık Trabzon ekmeği de ilgi gördü. Tam buğday, ekşi mayadan üretilen ekmeği dileyen kilogram hesabı ile satın alabiliyor.

Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu
Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu

Trabzon, Pazar, Bursa, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 81 şehrin lezzetleri Bursa'da buluştu - Son Dakika

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