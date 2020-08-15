Son dakika haberleri: 847. Sudan Koyun Geçirme Yarışması "temsili" yapılacak - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan ve 847 yıllık geçmişi olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "temsili" yapılacak.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, AA muhabirine, geleneksel yarışmanın bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle sadece temsili geçit töreni ile yapılacağını söyledi.

Akcan, "Geleneklerimizi sürdürmek adına tüm sağlık ve güvenlik önlemlerimizi alarak birkaç çobanın elçi adını verdiği koyununu sudan geçirmesine izin vereceğiz. Onu da geleneğimiz bozulmasın diye yapacağız. Kesinlikle seyirci kabul etmeyeceğiz." dedi.

Akcan, temsili geçişin Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri kenarında yapılacağını belirtti.