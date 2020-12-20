Son dakika haberleri! 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri! 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü

20.12.2020 13:10

Son dakika genel haberi: 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü 74 yıldır fıçı imal eden 88 yaşındaki İsmail Alkış, taburcu olunca soluğu atölyesinde aldı Bursa'nın İznik ilçesinde 74 yıldır fıçı imal eden 88 yaşındaki İsmail Alkış, yaşına bağlı rahatsızlıklarından dolayı...

88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü

74 yıldır fıçı imal eden 88 yaşındaki İsmail Alkış, taburcu olunca soluğu atölyesinde aldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 74 yıldır fıçı imal eden 88 yaşındaki İsmail Alkış, yaşına bağlı rahatsızlıklarından dolayı hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde taburcu olan yılların fıçı ustası Alkış, hemen işinin başına döndü.

Geçmiş yıllarda daha fazla kullanılan ahşap fıçıları 74 yıldır Bursa'nın İznik ilçesindeki atölyesinde üretmeye devam eden İsmail Alkış, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyor. Zeytin yağı, sirke, şarap, şalgam suyu muhafaza etmek için 3 litreden 6 bin litreye kadar her boyda fıçıları torunu Mehmet Esen ile yapan İsmail Alkış, taleplere yetişemiyor. Fıçıcılığa 14 yaşında babasının yanında İznik'in Sansarak Mahallesi'nde başlayan İsmail Alkış, meslekte 74 yılı geride bıraktı. İznik'in merkezinde evinin altındaki atölyesinde işine devam eden Alkış, bir fıçıyı tamamlamak için bazen bir, bazen de 2 gün uğraşıyor. Alkış, sobanın üzerinde yaptığı ıhlamuru ise gelen müşterilerine ikram ediyor.

İlk günkü aşkla işini yapan İsmail Alkış, fıçı yaparken 10 parmağını da planyaya kaptırdığı için 10 parmağının da uçlarında kesikler var. Her şeye rağmen aynı makineyi kullanmaya devam eden ve taleplere yetişemeyen Alkış, mesleğini torununa öğrettiği için çok sevinçli. Bu meslekte yetiştirecek eleman bulamadıklarını ifade eden Alkış, ömrü el verdiği müddetçe fıçı yapmaya devam edeceğini söyledi. Mesleğe 14 yaşında babasının yanında başladığını ifade eden Alkış, "Bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. İşimin başındayım ve taleplere yetişemiyoruz. Torunum ve damadım ile bu işi sürdürüyorum. Sağlığım çok şükür yerinde. Türkiye'de bu işi bizim gibi yapan kalmadı" dedi.

Torunu Mehmet Esen de, dedesinin taburcu olur olmaz işinin başına döndüğünü, işlerinin iyi olduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri! 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü
Son dakika haberleri! 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü
Son dakika haberleri! 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü
Son dakika haberleri! 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü

Mehmet Esen, Bursa, İznik, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! 88 yaşındaki 'Fıçıcı dede' hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına döndü - Son Dakika


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