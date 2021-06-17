Üye Girişi
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı

17.06.2021 13:38
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı, System.String[]

Son dakika haberi: Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6'ncı yılında devlet töreni ile anıldı.

Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6'ncı yılında devlet töreni ile anıldı. Bugün Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe mevkisinde bulunan anıt mezarında saat 11.00'de tören yapıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen tören korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla yapıldı.

17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 6. yılı için İslamköy Çalcatepe'de bulunan kabri başında tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakan ve milletvekilleri ile Demirel ailesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlayan tören Süleyman Demirel'in özgeçmişinin okunması ile devam etti. Ardından ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi. Öte yandan Ankara'da 17 Haziran 2015'te, 91 yaşında hayata gözlerini yuman Demirel'in, siyasi hayatı boyunca okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşyalar, doğduğu İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesinde sergileniyor. - ISPARTA

Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı

Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı, Türkiye, Tören, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin 13:49 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: 13:35 Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil 13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı 12:16 Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış 11:27 Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış
1 dönümden 10 tona kadar verim alınıyor ama yine de kurtarmıyor! Karpuz üreticileri fiyattan şikayetçi 11:10 1 dönümden 10 tona kadar verim alınıyor ama yine de kurtarmıyor! Karpuz üreticileri fiyattan şikayetçi Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı 10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı

Son Dakika Haberleri
13:53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir il binası saldırısını kınıyorum
13:50 Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
13:45 Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi
13:35 Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim
13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
12:30 Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi
12:17 İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi
12:16 Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı
12:09 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı
Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı         
13:50
Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyada olay oldu! Kullanıcılar ''Terim'e özendi'' dedi         
13:46
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum         
13:34
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı         
12:16
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir         
11:57
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor         
10:42
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 13:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement