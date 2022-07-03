İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan Sudenaz Ö, Ali U, Zeynep K, Ömer Faruk K, Pınar K, Hamza Kerem K ve Nazlı Hilal K. yaralandı.

Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: 9 kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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