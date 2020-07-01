Son dakika haberleri: 9 milyon yıllık kanyonun sahipleri geldi - Son Dakika

9 milyon yıllık kanyonun sahipleri geldi

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu yakın zamanda keşfedilen kanyonun asıl sahipleri kara leylekler geldi, yavrularını büyütmeye başladı

Bu yıl kanyonda geçtiğimiz yıla göre daha fazla kara leylek olması dikkat çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Karaleylek Kanyonu'nun sahipleri kara leylekler gelerek yavrularını büyütmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bir çift ile 4 yavru görülen bölgede bu yıl sayının 10'a yükseldiği öğrenildi.

Baskil ilçesi sınırlarında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede yakın zamanda keşfedilen en az 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Bir taraftan tescil ve iskele yapımı devam eden bölgeye günü birlik ziyaretçiler de geliyor. Kanyonlardan Kara Leylek'ede asıl misafirleri olan kara leylekler bu senede geldi. Geçtiğimiz yıl sadece bir çift görülen leyleklerin sayısının bu yıl 10'a yükseldiği öğrenildi. Kaya oyuklarında yuvalarında yavrularını büyüten kara karaleylekler, İHA ekibi tarafından görüntüledi. Leyleklerin geldiğini duyan bazı vatandaşlarda tekneyle kanyonu gezerek leylekleri görme imkanı buldu.

Karaleylek Kanyonu'nu gezmeye geldiklerini belirten Sedat Yıldırım, "Karaleylekleri gördük. Beyaz leylekleri gördük ama karaleylekler farklı. Bir tane büyük, 8- 10 tane yavru gördük. Gerçekten farklı bir deneyimdi. Elazığ için turizme kazandırılması için güzel bir şey. Kanyon da gayet güzel. Önceki valimiz güzel bir çalışma yapmış. Burayı turizme kazandıracaklar. Elazığ için güzel bir kazanç olur" dedi.

Karaleylek Kanyonu'nu gezdiklerini aktaran Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Aygün Çam ise, "Burası ismini kara leyleklerden alıyor. Bu bölgede de endemik bir tür olan karaleyleklerin az önce yuvalarını ve yavrularını gördük. Kara leylekler sadece bu alanda var olduğunu tespit edebildik. Bu yılda 8 ile 10 arası yavru olduğunu gördük. Geçen seneye göre daha fazla olduğunu tespit edebildik. Bizlerde sivil toplum kuruluşları olarak bu türlerin korunması ve yaşatılması adına elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermeye devam ediyoruz"ifadelerini kullandı.