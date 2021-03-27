Son dakika haberleri | 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu

27.03.2021 11:20

Son dakika haberine göre - 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu Diyarbakır'da yaşayan 9 yıllık evli, 31 yaşındaki Dilek K., tüp bebek ve aşılama tedavilerine rağmen çocuk sahibi olmazken, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr.

- 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 9 yıllık evli, 31 yaşındaki Dilek K., tüp bebek ve aşılama tedavilerine rağmen çocuk sahibi olmazken, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yaptığı rahim yıkama işleminden sonra doğal gebelik sevinci yaşadı.

Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki Dilek K., 9 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmak istedi. Bu süreçte doğal yollarla çocuk sahibi olamayan Dilek K. ve eşi, mutsuz bir süreç geçirdi. Çift, bu süreçte birçok hastanede tüp bebek ve aşılama tedavileri gördü. Tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e gelerek tahliller yaptırdı. Yapılan tahlillerle rahmin duvarında düzensizlik olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Çoksüer, hastada altındaki temel nedeni tespit ettiklerini ve yaptıkları rahim yıkama işleminden sonra hastanın kendiliğinden gebe kaldığını kaydetti.

"Ana tema, tüp bebek yapmak değil, alta yatan sebebi bulmak"

Hastanın, 9 yıllık çocuk özlemiyle arkadaş tavsiyesi üzerine kliniklerine geldiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastayı detaylı değerlendirdiklerinde daha önce tüp bebek denemeleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çoksüer, "Aşılama denemesi vardı ve başarısız denemeler olduğunu söyledi. Bizde, hastaya hormon taraması, sperm taraması ve rahim filmi taraması yaptık. Sonrasında biz baktığımızda rahmin duvarında bir düzensizlik olduğunu gördük. Biz rahim yıkama işlemi, yani histereskopi işlemi yaptık. Bu hasta histereskopi işlemi yapıldıktan sonra oradaki yapışıklıklar, yani gözle görülmeyen, ultrasonla görünmeyen yapışıklıklar olduğunu gördük. ve rahim temizleme, yıkama ve düzeltme işleminden sonra hastamız kendiliğinden gebe kaldı. Yani 9 yıldan sonra daha önce tüp bebek denemeleri olmasına rağmen, aşılama denemeleri olmasına rağmen gebe kalamıyordu. Fakat rahim yıkamasından sonra 2 ay sonra kendiliğinden gebe kaldı. ve şu anda mutlu haberi verdik. Tabi mutlu haberi verdik ama hasta, bir tülü gözlerine inanamadı. Ana tema, tüp bebek yapmak değil. Ana tema, alta yatan sebebi bulmak lazım. Doğru klinik, doğru merkez ve doğru hekim başarının ana anahtarıdır" dedi.

Hasta Dilek K., 31 yaşında olduğunu ve tüp bebek denemeleri, aşılama tedavileri olduğunu ifade etti. Dilek K., "Bayağı tedaviler gördüm, olmadı. Hakan hocanın yanına geldim. Rahim yıkamadan sonra kendiliğimden gebe kaldım. Hep ümitsizlik, hep ağlıyordum, umudumu kesmiştim. Hakan hocanın yanında bir tedaviye başlayayım dedim. Rabbim nasip etti. Kalp atışını dinledik çok şükür. Rabbim, herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu
Son dakika haberleri | 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu
Son dakika haberleri | 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu
Son dakika haberleri | 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu

Diyarbakır, Gebelik, Doğum, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | 9 yıllık çocuk özlemi rahim yıkama işlemiyle, doğal gebelikle son buldu - Son Dakika


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