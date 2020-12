Son dakika haberleri! 91 yaşındaki Fatma nineden Cumhurbaşkanına duygulandıran mesaj - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kızılköy'de yaşayan 91 yaşındaki Fatma Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Fatma nine, "Önceden domuzlar avlanıyordu, ayılar su içiyordu, yılanlar içindeydi köy yollarımızın. Yalınayak kar olurdu dizlere kadar her yerimiz. Erdoğan geldi, suyumuzu, yolumuzu yaptı. Şehre gittiğimde ayağımda ayakkabı yoktu. Erdoğan geldi yaptı, onun sayesinde her şey oldu" dedi.

2019 yılı Nisan ayında bastonu ile Yenişehir Belediyesi'ne gelen 91 yaşındaki Fatma Uğurlu, belediye başkanından köyde bulunan şehitliğin, mezarlığın ve yolların yapılmasını istemiş, belediye Fatma ninenin isteklerini yerine getirmişti. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret eden Fatma nine, "Şehitliği sana emanet ediyorum. Senden son isteğim şehitliğe ıhlamur ağaçları dik lütfen. Sana daha önce geldim. Şehitliği, mezarlığı, mezarlığın yolunu yaptın. Köyün karşısındaki yolu yaptın. Kimse yapamadı, sen yaptın. Allah senden razı olsun, cennette komşu oluruz inşallah" diye konuştu.

Belediye başkanını ziyarette konuşan Fatma Uğurlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok selam söyle. Ben mektup yazdıracak insan bulamıyorum, ona teşekkür ediyorum. Önceden köyümüzde domuzlar avlanıyordu, ayılar su içiyordu, yılanlar içindeydi. Yalınayak kar olurdu dizlere kadar her yerimiz. Erdoğan geldi, suyumuzu, yolumuzu yaptı. Şehre gittiğimde ayağımda ayakkabı yoktu. Erdoğan yaptı. Erdoğan'ın yaptığını kimse yapamadı. Erdoğan'a selam söyle, Mecliste konuşsun. Öyle olmaz, böyle yetmez değil, aylık yeter yetmez değil. Et, balık yemesem ne olur? Eskileri bilmeyenler şimdi bollukta hiçbir şey bilmiyorlar. Değer bilen kalmadı" dedi.

Belediye Başkanı Aydın, Fatma Uğurlu'ya Türk bayrağı hediye ederek, "Emanetin emanetimizdir. Gereken her şey yapılacaktır, sen rahat ol anacım" dedi. - BURSA