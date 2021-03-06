AYDIN 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü - Son Dakika

AYDIN 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü

92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞAydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.

92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3) ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı. A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi.

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