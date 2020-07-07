Son dakika haberleri... AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulundu.

Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Muğla'nın turizmde önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Tavlı, AA'nın da bölgede önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında Tavlı'ya bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Yıldırım, Vali Tavlı'ya AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Albümdeki fotoğrafları inceleyen Tavlı, albümün oluşturulmasında emeği geçenleri kutladı.

Bölge Müdürü Yıldırım daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve İl Mille Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut'u da ziyaret ederek "Karantina/Lockdown" fotoğraf albümünü hediye etti.