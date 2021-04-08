Son dakika haberleri: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet Müdürü Kaya'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı ziyaret etti.

Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Velioğlu da Polis Haftası dolayısıyla Kaya'nın nezdinde tüm emniyet teşkilatına tebriklerini iletti.

Kurum çalışmaları hakkında da bilgi veren Velioğlu, Kaya'ya AA'nın "Yıllık 2020" ve "100 Yıllık Türkiye" kitaplarını takdim etti.