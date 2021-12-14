Son dakika haberleri... AB Adalet Divanından hemcins ebeveyn ve çocuklarının aile sayılması kararı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı "hemcins ebeveyn ve çocuklarının" AB genelinde aile olarak kabul edilmesine karar verdi.

AB'nin en üst mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir AB üyesi ülke bir çocuğu hemcins ebeveynleri üzerine kayıt ederse, çocuğun seyahat hakkını koruma altına almak için artık söz konusu aile birliği AB genelinde geçerli olacak.

Bulgaristan, 2019'da İspanya'da doğan ve hemcins çiftin nüfusuna kaydedilen kız bebeğe, "bir kişinin iki annesi olamayacağı" gerekçesiyle doğum belgesi vermeyi reddetmişti.

Bulgaristan vatandaşı olan ebeveyn, ülkenin yüksek mahkemesine başvurmuş, mahkeme de AB Adalet Divanının görüşünü istemişti.