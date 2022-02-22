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Son dakika haberleri! AB, bugün Rusya'ya karşı yaptırım kararını kabul edecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! AB, bugün Rusya'ya karşı yaptırım kararını kabul edecek

22.02.2022 12:17
Son dakika haberleri! AB, bugün Rusya'ya karşı yaptırım kararını kabul edecek

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İndo-Pasifik'te İşbirliği Bakanlar Forumu"na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.

Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi.

Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine karşılık AB'nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.

Daha önceki açıklamalarında yaptırım paketinin hazır olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde yaptırımların başlayacağını açıklayan Borrell, bugünkü toplantı için şunları söyledi:

"Vereceğimiz karşılık yaptırım şeklinde olacak. Bunun kapsamına bakanlar karar verecek. Ben oy birliğiyle bir karar çıkacağından eminim."

Borrell, yaptırım kararıyla ilgili metin üzerinde bu sabah bile çalışmaların devam ettiğini söyledi ancak detay vermedi.

AB dışında ABD yönetimi ve İngiltere'nin de bugün Rusya'ya karşı yaptırım açıklaması bekleniyor. Batılı ülkeler, Donbas bölgesinin Ukrayna toprağı olduğunu belirterek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edildiğini dile getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi talimatını vermişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Paris, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AB, bugün Rusya'ya karşı yaptırım kararını kabul edecek - Son Dakika


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