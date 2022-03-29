Son dakika haberleri... AB'den Tunus'a 4 milyar avro yatırım sözü - Son Dakika

Avrupa Birliğinin (AB), Tunus'ta ekonomik büyüme ve istihdam için 4 milyar avro yatırım yapmaya hazır olduğu bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkentteki Kartaca Sarayı'nda AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Varhelyi, "Tunus'ta ekonomik büyümeyi ve istihdamı geliştirmek için 4 milyar avro yatırım yapmaya hazırız." dedi.

AB'nin Tunus'taki ekonomik ve siyasi reformları desteklemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "Tunus'a daha güçlü kurumlar kazandıracak reformların başarılı olacağına inanıyorum. Tunus'un da AB'nin desteğine güven duymaya devam etmesini umuyorum." diye konuştu.

Varhelyi, AB'nin birkaç hafta önce Tunus bütçesini desteklemek için 50 milyon avro gönderdiğini önümüzdeki süreçte de bu desteğin bir parçası olarak 150 milyon avro daha göndereceğini kaydetti.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.