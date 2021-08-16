Son dakika haberleri: AB dışişleri bakanları Afganistan gündemiyle olağanüstü toplanacak - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yarın Afganistan'daki gelişmeleri konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.

Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Afganistan bir yol ayrımında. Afganistan vatandaşlarının güvenliği ve refahının yanı sıra uluslararası güvenlik de söz konusu." ifadesini kullandı.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının yarın öğleden sonra ön değerlendirme yapmak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı yapacağını bildirdi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağladı.