AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor

05.04.2021 20:53
AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecektir. Birlikle işbirliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Ursula von der Leyen, Charles Michel, AB Konseyi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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