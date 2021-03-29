Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da darbe karşıtı silahsız göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesini bir kez daha kınayarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, Myanmar'da ordunun ateş açması sonucu 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, endişe verici gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Borrell, AB'nin Myanmar halkına yönelik şiddeti kınadığını tekrarlayarak, Myanmarlı askeri yetkililere "bu anlamsız yoldan" dönme çağrısında bulundu.

"Bu trajedi sona ermeli." ifadesini kullanan Borrell, AB'nin şiddetin durdurulması, siyasi sürecin yeniden başlatılması ve tutukluların serbest bırakılması için ortaklarıyla çalıştığını kaydetti.

Borrell, şiddetin sorumlularına karşı AB'nin yaptırım dahil olmak üzere mekanizmalarını kullanacaklarını belirterek, insan haklarını ihlal edenlerin "utanç verici eylemleri" nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Son olarak cumartesi günü güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 114 kişi yaşamını yitirmişti.