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Son dakika haberleri: AB, Nijerya'nın dijital ekonomisine 820 milyon avro yatırım yapacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: AB, Nijerya'nın dijital ekonomisine 820 milyon avro yatırım yapacak

16.02.2022 18:16
Son dakika haberleri: AB, Nijerya'nın dijital ekonomisine 820 milyon avro yatırım yapacak

Son dakika gündem haberi... Avrupa Birliği'nin (AB) Nijerya'nın dijital ekonomisini desteklemek için üç yıl içinde 820 milyon avro yatırım yapacağı bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Nijerya'nın dijital ekonomisini desteklemek için üç yıl içinde 820 milyon avro yatırım yapacağı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ile görüştü.

Görüşmenin ardından Sözcüsü Laolu Akande tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vestager ve Osinbajo Nijerya ile AB'nin dijital ekonomide birlikte çalışması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Vestager, görüşmede, AB'nin 2024 yılına kadar sürecek AB-Nijerya Dijital Ekonomi Paketi çerçevesinde Nijerya'nın dijital ekonomisini desteklemek için 820 milyon avro yatırım yapacağını söyledi.

Bu paranın daha önce AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan 150 milyar avro değerindeki Küresel Ağ Geçidi Afrika-Avrupa Yatırım Paketi'ne dahil olduğuna işaret eden Vestager, bu yatırımın ülkede güvenli bağlantı, kamu hizmetlerini dijitalleştirme, girişimciliğin desteklenmesi ve dijital beceriler oluşturulmasına yardımcı olacağını söyledi.

AB yatırım paketini memnuniyetle karşılayan Osinbajo ise Nijerya'nın Ulusal Kalkınma Planında dijital teknoloji kullanımının çok önemli olduğunu ifade etti.

Osibanjo, AB'nin Nijerya'nın küresel toplum net sıfır emisyon hedeflerine doğru ilerlerken gazın bir "geçiş yakıtı" olarak görülmesi gerektiği görüşünü desteklediğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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Avrupa Birliği, Nijerya, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: AB, Nijerya'nın dijital ekonomisine 820 milyon avro yatırım yapacak - Son Dakika


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