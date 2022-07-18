Son dakika haberleri | AB Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AB Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacak

18.07.2022 18:48
Son dakika haberleri | AB Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacak

Son dakika haber... Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacağını duyurdu.

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba'nın, AB bakanlarını Ukrayna'daki son durumla ilgili video konferans yoluyla bilgilendirdiğini söyledi.

Durumun daha kötüye gittiğini öğrendiğini aktaran Borrell, "Bakanlar, Ukrayna'nın yanında dimdik durmaya devam etme ve Ukrayna'ya özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde tüm desteğimizi verme gereği konusunda oy birliğiyle anlaştılar." dedi.

Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu belirten Borrell, AB'nin toplam askeri yardımını 2,5 milyar avroya çıkaracak ek 500 milyon avroluk yardım konusunda anlaşıldığını, gelecek günlerde ilgili kararın alınacağını bildirdi.

Borrell, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların "işe yaradığını" ifade ederek, "Rus ekonomisi kötü etkileniyor. Savaşı bir gecede bitiremezler ama yaptırımlar, Rusya'ya çok fazla ekonomik problem çıkaracak." diye konuştu.

Ukrayna'yı AB'ye aday ülke olarak bu yolda da destekleyeceklerini söyleyen Borrell, yaz tatili arasından sonra Ortaklık Konseyinin toplanacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AB Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | AB Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacak - Son Dakika
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