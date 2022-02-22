Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşmasının açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" ifade etti.

Rusya'ya kınama

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.

Heger, barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Rusya'nın kararı saldırganlık

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egem bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğunu ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

Hollanda'dan şiddetli kınama

Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir." paylaşımında bulundu.