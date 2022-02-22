Üye Girişi
Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki

22.02.2022 01:04
Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşmasının açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" ifade etti.

Rusya'ya kınama

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.

Heger, barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Rusya'nın kararı saldırganlık

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egem bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğunu ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

Hollanda'dan şiddetli kınama

Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir." paylaşımında bulundu.

YORUMLAR
500
Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki İrlanda: Ukrayna'nın egemenliğine verdiğimiz destek sarsılmaz İrlanda: Ukrayna'nın egemenliğine verdiğimiz destek sarsılmaz

Avrupa Birliği, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:36 Tekirdağ'da Erdoğan'ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
23:15 Yayıncı kuruluş yayını kesti! Göztepe taraftarı tribünden atlayıp hakemin üzerine koştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 01:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement