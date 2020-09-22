Son dakika haberleri... AB Zirvesi 1-2 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... AB Zirvesi 1-2 Ekim'e ertelendi

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.

Son dakika haberleri... AB Zirvesi 1-2 Ekim'e ertelendi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Charles Michel, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AB Zirvesi 1-2 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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