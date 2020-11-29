Son dakika haberleri! Abbas, Ürdün'de Kral Abdullah ile "Filistin meselesini" görüştü - Son Dakika

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kral 2. Abdullah ile Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Abbas, ülkenin güneyindeki El-Akabe kentinde bir araya geldi.

Görüşmede Kral Abdullah, Filistin- İsrail sorununun iki devletli çözüm temelinde sonuca bağlanmasının ve adil barışın tesisi için daha fazla çaba harcanmasının gerekliliğine işaret etti.

Ürdün Kralı ayrıca İsrail'in, Kudüs'ün ve oradaki kutsal mekanların kimliğinin değiştirilmesi ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi amacıyla attığı tek taraflı adımları kabul etmediklerini ifade etti.

Abbas da Ürdün'ün, Filistinlilerin haklarını ve haklı davalarını savunma konusunda sergilediği net tavrı övdü.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca Kral Abdullah'ın, Filistin meselesinin merkeziliği ve barışın tesisi için çalışmanın ehemmiyeti konusundaki tavrının, Ürdün ve Filistin halkı arasındaki derin ilişkileri yansıttığını dile getirdi.

Abbas'ın, Ürdün ziyaretinin ardından Mısır'a geçmesi bekleniyor.